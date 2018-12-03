03.12.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Киев, Крым, Политика, Права человека, Украина
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Денисова собралась к сдавшимся в плен украинским морякам

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова намерена при первой возможности посетить экипажи катеров ВМС Украины, сдавшихся в плен после инцидента в Керченском проливе.

Об этом он заявила на брифинге в Верховной Раде, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, пока РФ не определилась, кто будет следователем, кто будет вести это дело по нашим военнопленным. Но статус задержанных – это статус военнопленных. Я договариваюсь с уполномоченным по правам человека РФ, чтобы она способствовала моему посещению. Но решение принимает следователь. Как только будет известно его имя, я обязательно обращусь. И как только разрешение будет получено, я обязательно поеду к нашим морякам», – сказала она.

Ранее Денисова уже выезжала на территорию РФ, где безуспешно пыталась попасть в колонию к осужденному за подготовку теракта в Крыму украинскому гражданину Олегу Сенцову.

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