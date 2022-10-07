Денисова: Уничтожим мост и зайдем в Крым по плану Авакову

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Новости Украины

Первостепенная задача ВСУ – разбомбить Крымский мост и аэропорты на полуострове, как только это позволит сделать дальность поставляемых Западом ракет, после чего зайти на эти территории по плану экс-главы МВД Украины Арсена Авакова.

Об этом бывший украинский уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила российским пранкерам «Вовану» и «Лексусу», которые провели с ней беседу от лица экс-посла США в России, бывшего советника президента Штатов по нацбезопасности Майкла Макфола, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я слышал, что скоро будут бомбить Керченский мост, это возможно?» –спросил «Макфол».

«Если мы разобьём аэропорты, если у нас дальность ракет позволит, то тогда они не будут насыщать Крым оружием, а для этого надо разбить Крымский мост. Может, вы знаете, Арсен Аваков, который был министром внутренних дел 8 лет, это мой коллега по партии, у него есть хорошие наработки, как полностью зайти на оккупированные территории. Мы здесь с ним сходимся в том, что нельзя там всех расстрелять», – ответила Денисова.