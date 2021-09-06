«Деоккупировать» Крым с «другом» Эрдоганом. Миссия невыполнима.

Новости Украины

В последних числах августа в провластных украинских СМИ раздалось радостное хрюканье – фильм Одесской киностудии «Крепость Хаджибей» одержал победу в номинации «лучший полнометражный фильм» на третьеразрядном Best Istanbul Film Festival.

По данным IMDB, фильм режиссёра Коновалова «является историческим боевиком, в котором рассказывается история сражений Османской империи и Украинской гетманской империи с одной стороны, и Российской империи с другой. Противоборствующие силы сражаются за контроль над неприступной крепостью Гаджибей, расположенной на черноморском побережье, в самом сердце Украинской гетманской империи. И в тот самый момент, когда русские практически победили войска украино-турецкого альянса, загадочный герой – украинский казак Андрий – доставляет в Стамбул секретную депешу от главы Украинской гетманской империи, которая должна коренным образом изменить исход битвы».

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Содержание секретной депеши «гетмана-императора» не раскрывается, но, как иронизируют в соцсетях украинские «ватники», в послании говорится, что «русские собираются захватить прекрасный турецкий город Хаджибей, чтобы превратить его в захудалую русскую Одессу».

И дело даже не в том, что «неприступная крепость Гаджибей» во времена оные представляла собой обычный укреплённый кишлак при башнях и крепостных воротах с небольшим гарнизоном, не идущей ни в какое сравнение с турецкой крепостью Измаил, а во времена русско-шведской войны и вовсе предстала личному биографу короля Карла XII «презренной татарской деревней на Куяльницкой пересыпи». Самая мякотка заключена в том, что Гетманщина, стремительно скатывающаяся в Руину стараниями её же властителями, оказывается, была верным союзником османов в войне с Российской империей.

Ещё недавно это могло быть воспринято тупым анекдотом, рассказанным очередным воспалённым рагулем. Теперь они это рассказывают серьёзно, на государственном уровне. Более того, фильм «Фортеця Хаджибей» следует рассматривать как «комплимент шефа турецкому партнёру». Уж лизнули так лизнули.

Крепость на исторических чертежах.

Собственно, этот фильм является диагнозом киевскому режиму и русофобски настроенной значительной части общества, что политическая Украина за семь лет так и не сдвинулась с мёртвой точки, прочно застряв в фазе гнева и отрицания очевидного.

Итак, Украина при Порошенко ли, при Зеленском, ищет себе не то союзников, не то покровителей (скорее второе), готовая разбиться в пыль и вываляться в грязи ради причинения любой, даже микроскопической гадости клятым москалям.

Теперь у неё в друзьях Турция с неоосманским режимом Эрдогана.

На первый взгляд, сотрудничество Украины и Турции идёт неплохо. Украина получает от Анкары «байрактары» и другое военное оборудование, которое Ненька не может сделать самостоятельно или получить от «стратегических союзников», «Крымскую платформу» посетил политический глава МИД Чавушоглу, плюс, конечно же, Эрдоган лично не забывает напоминать, что «Турция никогда не признает Крым российским».

При этом, правда, лукавый гражданин султан ни разу не уточнил, какому именно государству принадлежит Крым. Во всяком случае, Украину он ещё ни разу не приободрил, назвав полуостров «ЦэУкраиной».

С другой стороны, Украина во внешнеторговом балансе Турции занимает крайне скромное место, выраженное в заявлении «$4 миллиарда в год – это ничто» председателя группы дружбы Турции и Украины в Великом национальном собрании Турции Йылдырыма Тугрул Тюркеша в начале 2020 года.

Причём Украина от Турции получает «байрактары», продукты химпрома, машиностроения и лёгкой промышленности, а взамен продаёт растительное и минеральное сырьё, плюс полуфабрикаты с низким уровнем передела, из которых чугунные чушки, семки подсолнечника и зерно составляют 70% объёма.

Что же тогда привлекает Анкару продолжать поддерживать странную дружбу с Украиной?

Ответ, по-видимому, заключается в том, что Украина, твёрдо вставшая на путь торговли суверенитетом и даже находящая наслаждение в статусе объекта политики, как нельзя лучше помогает реализации геополитических планов и амбиций режима Эрдогана. Как ни крути, а готовность сдать за приемлемую мзду ошмётки интеллектуальной собственности и отдать на откуп исламистам (игилоидам и «Серым волкам») Херсонскую область, только бы нагадить Крыму и остановить российское влияние на Левобережье, даже не граничит с извращениями, а является извращениями в чистом виде.

Да, Турция, рассорившаяся с США и ЕС, имеет неплохие выгоды от сотрудничества с Россией: туризм, газопровод «Турецкий поток», АЭС «Аккую», лучшие в мире системы ПВО С-400, но это всё имеет для Анкары низший приоритет в сравнении с геоэкономикой и геополитикой.

Анкара действует очень последовательно, переводя на себя транспортные потоки из Азии в Европу, «творчески осваивая» на своей территории: из Азии (Средней Азии, главным образом) – энергоресурсы, из Европы – технологии и оборудование. Для удержания позиций и развития Турции необходима экспансия. Для этого она и влезла в военные конфликты в Ираке, Сирии, Ливии и Карабахе. Местами даже успешно. Украина в этой цепочке выглядит лёгкой добычей, а сами турки на уровне проправительственных СМИ не слишком скрывают, что больше всего их интересует Крым, а затем уже и Северное Причерноморье.

Проводниками своих амбиций в Крыму Анкара, как нетрудно догадаться, назначила пресловутый «меджлис», окопавшийся в Киеве после 2014 года по причинам неизлечимой отмороженности и экстремизма.

Создаётся впечатление, что Чавушоглу почтил своим вниманием «Крымскую платформу» не столько с целью поддержки Зеленского, сколько послушать и приободрить своего агента влияния – Мустафу Джемилева, которого в Турции называют исключительно «Мустафой Абдульджемилем Кырымоглу», чему, кстати, был посвящён специальный цикл статей в турецкой прессе, освещавшей повестку «Крымской платформы».

Чавушоглу с лидерами «меджлиса».

Недооценивать глубину сотрудничества турецких властей с «меджлисом» Джемилева – Чубарова не следует. За последние три десятка лет была выстроена система, в которой лидеры «меджлиса» не только рулили потоками турецкой помощи крымским татарам (без личного одобрения Джемилёва, например, в Крыму не строился ни один шалман, ни одна халупа в местах компактного проживания крымских татар), но также имели прибыльный бизнес в Турции и даже откровенно работали на турецкую разведку MIT. Причём, руководство «безпеки» было в курсе, но крымскому управлению СБУ сверху предписывалось за «шалостями» ОПГ «меджлис» наблюдать, но не вмешиваться.

Для чего? Чтобы не обижать и не ослаблять «идейного» союзника по украинизации нелояльной территории.

События февраля 2014 года, «Крымская весна» и последующее воссоединение полуострова с Россией нанесли чувствительный удар по планам Турции вернуть Крым под свой контроль, пользуясь идиотизмом украинских властей.

Свистопляска с блокадами, особенно энергетической, сопровождавшейся взрывами линий электропередач, развернувшимися вокруг Крыма с подачи меджлисовских боевиков, «активистов» и примкнувших к ним «правосеков», как впоследствии выяснилось, проходили с благословения Анкары, а Киеву в этих событиях вновь отводилась роль доброжелательного наблюдателя.

Примечательно, что, с 2014 по 2019 годы Крым ежегодно посещали внушительные турецкие делегации. В Анкаре, эти мероприятия называли «частными визитами», что не совсем вяжется с присутствием в них официальных лиц. И вряд ли эти визиты были согласованы с украинским МИД. В Киеве и среди руководства «меджлиса» эти визиты проходили как бы незамеченными, хотя появление евродепутатов и других иностранных политиков сопровождалось непременными пароксизмами ненависти.

Не забудем также, что Турция только в 2017 году прекратила транспортное сообщение с Крымом, а до этого в Киеве и в логове Джемилева – Чубарова эту тему тщательно обходили стороной.

Турция для Украины – противоречивый, ситуативный союзник. С одной стороны, Анкара отрицает воссоединение Крыма с Россией, используя термин «аннексия». С другой стороны, в турецких СМИ Крым, Херсонщина и даже Донбасс называют зоной влияния Турции. Получается, что Анкара сама претендует на часть территории Украины, ведущей себя крайне пассивно в отношениях с государствами, которые она называет своими «союзниками».

Судя по всему, серьёзное урезание финансовой помощи, выделяемой администрацией Зеленского «меджлису», связано с соображениями «вам и турецкой помощи достаточно». Во всяком случае, подобные высказывания проскакивали в соцсетях от некоторых влиятельных украинских «активистов», внезапно осознавших, что в «меджлисе» собрались не такие уж друзья Украины, требующие законодательно закрепить за Крымом статус национальной автономии. А это уже пахнет очередным сепаратизмом.

Впрочем, «свидомые» охотно принимают помощь меджлисовцев, когда речь заходит о планах хоть чем-нибудь нагадить России. Здесь союз жабы и гадюки предстаёт перед нами во всей красе.

Так, недавно, в Киеве проходила сходка Всемирного конгресса украинцев, активно поддерживающих войну и репрессии против мирного населения Донбасса и планы «деоккупации» Крыма.

В рамках конгресса произошла встреча делегации «всемирных украинцев» с делегацией «меджлиса», закончившаяся трогательным взаимным засосом, выразившемся в протоколе «о продолжении международного давления на Россию» в рамках того и сего.

Все эти деятели настолько погрязли в ненависти и стремлении вернуть бездарно утраченное, что у них нет времени остановиться и подумать: если из всего этого уродливого процесса убрать фактор России, то что останется в сухом остатке? Ответ, можно сказать, лежит на поверхности. Если гипотетически предположить, что Крым не является частью России, то и в состав Украины он уже никогда не вернётся, поскольку его приберут к рукам более сильные, богатые и проворные – США, «международные силы» НАТО или Турция. Украина прошляпила, профукала свой исторический шанс и дарить ей подарки, подобно Никите Хрущёву, а, тем более, таскать каштаны из огня, никто не станет. Каждый будет стараться для себя, похлопывая «цэевропейского» дурня по плечику: «Гут, Вольдемар, гут…»