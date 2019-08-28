Депардье арендовал землю под Минском

28.08.2019, Москва, Елена Острякова

Французский актер и винодел Жерар Депардье получил участок земли под Минском.

Об этом сообщает «Московский комсомолец», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«26 марта 2019 года по решению все того же Папернянского сельсовета мировая звезда получила участок в 0,15 га под одноквартирный жилой дом. Договор аренды заключили между руководством деревни и гражданином России Жераром Ксавье Марселем Депардье, прописанным в Саранске. Участок будет в аренде у актера в течение 99 лет. Стоимость аренды — 132, 96 рублей в год», – пишет издание.

Депардье впервые посетил Белоруссию в 2015 году. Тогда он познакомился с Лукашенко, косил с ним траву, посетил резиденцию «Озерный» в Острощицком городке и изъявил желание пожить в среди крестьян в Белоруссии, потому что «там красиво и президент хороший человек».

В 2013 году Депардье получил российское гражданство. К такому решению его подтолкнул французский налог в 75% на доходы свыше 1 милилона евро. Актер прописался в городе Саранске и, кроме того, получил квартиру в Грозном. В декабре 2018 года он поменял саранскую прописку на новосибирскую — якобы из-за лучшего географического положения города.