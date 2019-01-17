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17.01.2019, Москва,   Михаил Рябов
 
Политика, Политические репрессии, Преследования журналистов, Россия, Украина
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«Депортация Елены Бойко – это госизмена»

Депортация из России за нарушение миграционного законодательства украинской журналистки Елены Бойко, несмотря на угрозу ее ареста СБУ, – это государственная измена.

Такое мнение высказал бывший киевский тележурналист Максим Равреба, вынужденный переехать в Белоруссию после победы Евромайдана, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Имейте в виду, ее подводят под статьи не только за то, что она писала-говорила до эмиграции.  Но и за то, что она наболтала себе по украинским законам и кодексам. На российском ТВ. На Ковтун-шоу. Все ее передачи, все ее аккаунты будут прекрасным доказательством ее вины», – отметил Равреба.

По его словам, хотя на российских ток-шоу продолжаются баталии по поводу Украины, чиновники в Москве предпочитают не признавать наличие конфликта с «украинскими партнерами», в отличие от Киева, где Россия официально объявлена «страной-агрессором».

«Между Украиной и РФ после «Крымнаша» – состояние холодной войны, которое Москва не признает. Но РФ-тв, все эти «Время покажет» – инфовойна. И Бойко была бойцом за команду РФ. Её депортация – госизмена. Те, кто ее выслал – госизмена. Кто поддерживает измену – госизмена. На войне за такое вешают. Вы не воюете? Зря. Давно пора явиться. А то поражение засчитают, и капитуляцию придется подписать», – язвительно комментирует Равреба.

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