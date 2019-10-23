Депортация из России грозит 600 тысячам переселенцам с Украины

23.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Из 2,5 миллионов граждан Украины, которые перебрались на жительство в Россию, лишь половина нашла какие-то формы натурализации.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданству Константин Затулин.

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По его словам, нужна амнистия для переселенцев с Украины, которые с 2014 года «не могут вписаться в российскую реальность» и являются теперь по российским законам «иностранцами из страны с безвизовым режимом», а потому должны на 91-й день выехать из России на три месяца, чтобы опять иметь возможность вернуться на 90 дней.

«Из всего массива переселенцев с Украины, их 2,5 миллиона человек, примерно половина нашла какие-то формы натурализации. Примерно 400 тысяч смогли получить гражданство. Кто-то смог получить вид на жительство или временное проживание. Но половина, то есть 1 миллион 300 тысяч, остаются иностранцами, которые должны выезжать на 91-й день», – говорит депутат.

Он обращает внимание, что из этого 1,3 миллиона примерно 600 тысяч, по данным МВД, уже давно нарушили норму и подлежат депортации.

«Это была бы чрезвычайная операция, оплаченная из бюджета России. Но денежные потери не сравнятся с репутационным ущербом. Чтобы снять с этих людей заклятье, еще два года назад был внесен в Думу законопроект: люди, переселившиеся с Украины, не должны никуда выезжать каждые 90 дней. Достаточно просто отмечать свое нахождение в России… Нас пока не поддержали», – отметил Затулин.