Депортация придавила? Шарий потерял былой скепсис и плодит анти-русскую евро-пропаганду

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Новости Украины

Находящийся в Испании блогер и политик Анатолий Шарий, которому угрожает депортация на Украину, резко изменил нарочито «нейтральную» риторику, которой бравировал всё это время, приступив к откровенно антироссийским выпадам. Возможно, в угрозе вернуться на родину и такими переменами есть прямая связь.

Так отреагировали эксперты на один из последних видеопостов Шария, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Блогер опубликовал сюжет CNN о якобы злодеяниях русских солдат, ни на секунду не попытавшись с присущей ему дотошностью разобрать видео.

На кадрах, как утверждается, автосалон, предположительно, под Киевом, к которому подъезжает микроавтобус с «V» и надписью «танковый спецназ». Далее показывают двух мужчин в автосалоне, которые одеваются. Следом кадры, как они выходят к военным с белыми повязками, которые, видимо, у КПП просят у одного из мужчин куртку, обыскивают и возвращают.

Далее камера показывает двух фигурантов, уходящих спиной к солнцу, вслед за которыми выходит военный, которого так же не представляется возможности как следует рассмотреть, и стреляет в этих, один из которых спустя пару мгновений встаёт и уходит в помещение. Дальше показывают, как человек сидит в комнате и якобы пытается набрать номер телефона. Вдруг появляются кадры этого же помещения с разводами крови на полу и лежащим карабином, куда заходит солдат с опознавательными знаками ВСУ.

Примечательно, что между каждым вышеописанным фрагментом – склейка видеомонтажа.

В правдивости видео усомнились авторы канала российского медиатехнолога Дмитрия Кирьяна.

«Что это? Камер наблюдений на месте очевидно натыкано много. Тогда что за авангардный монтаж и склейки? Покажите связный ролик, где видно, что стреляют те же люди, что и обыскивают, что из машины выходят те же люди, что и обыскивают. Как в истории появляются украинские военные и карабин? Пока что выглядит это как идиотская постанова. Непонятно, чего вдруг Шарий так резко ослеп, что не видит нестыковок в этом видео. Вероятно, слухи о депортации на Украину не совсем слухи, и самого популярного политического блогера незалежной не перекупили, а просто запугали», – предположили на канале.

В сети появилось множество подобных комментариев, что очень разозлило Шария.

«Не мне, сделавшему сотни расследований о преступлениях отечественных силовиков, рассказывать о том, на что они способны. Но будьте уверены – я совершенно точно сделаю видео о пытках украинских пленных, равно как делал видео об убийстве российских. Я ничего «Кремлю» не должен, спокойно могу себе позволить мочить как уродов из Киева, так и ублюдков из Москвы», – оправдывался блогер.

Стоит отметить, что это не первый антироссийский выпад Шария за последнее время. Буквально накануне он резко раскритиковал СК РФ за то, что в ведомстве-де не тем занимаются – возбуждают дела и расследуют злодеяния гитлеровцев на территории СССР во время Великой Отечественной войны.

На пост Шария, который назвал занимающееся расследованиями преступлений нацизма СК РФ «сраным дебильным ведомством», отреагировал писатель Сергей Юхин.

«Причина проста: Шарий чистый «эвропеец», для него «та война» – дело давнее, и пора уже про нее забыть. Просто, чтоб не смущали комфортный европейский быт всякие неприятные подробности про геноцид русских. Это вполне в логике Европы – ведь большинство европейских стран воевало на стороне нацистов. Неудобно, да? А для нас геноцид русских во время ВОВ – это великая трагедия и всегда актуальная тема. Это уничтожали наших дедов и прадедов. Методично и с особой жестокостью. Даже когда сдохнет последний нацист из числа пришедших на нашу землю в 1941-м, их деяния должны быть раскрыты и осуждены. Как явление. Античеловечное явление», – написал Юхин в своём Telegram-канале.