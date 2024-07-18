Депортированная из России скандальная журналистка баллотируется в президенты Молдовы

Журналистка Наталья Морарь, депортированная из России после публикации в журнале «Новое время» статьи «Чёрная касса Кремля», а впоследствии организаторша антиправительственного мятежа в Молдове 7 апреля 2009 года, заявила о намерении баллотироваться в президенты Республики Молдова.

Свою речь она обнародовала в соцсетях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нашей нации грозит вымирание. Сегодня главным чувством, которое доминирует, является отчаяние. Полностью исчезла вера в свои силы, нам говорят, что без внешней помощи мы не выживем. Это ложь, мы не только сможем выбраться из этой трясины, но и действительно сможем процветать как новое экономическое чудо. Я не могу оставаться в стороне, я не делала политической карьеры, но решила выставить свою кандидатуру на президентских выборах как независимый кандидат. Я приняла для себя очень трудное решение, но я хочу, чтобы у моего сына и всех детей было лучшее будущее здесь, дома. Молдова нуждается в радикальных переменах», – заявила она.

Наталья Морарь начала свою карьеру ещё в студенческие годы, во время учёбы на социологическом факультете МГУ. В частности, она участвовала в кампании травли декана факультета Владимира Добренькова. Впоследствии она работала в фонде Михаила Ходорковского «Открытая Россия», была пресс-секретарём радикально-оппозиционной коалиции «Другая Россия».

Работая в издании «Новое время» под руководством Евгении Альбац, Морарь, используя непроверенную информацию из сомнительных источников, опубликовала статью «Чёрная касса Кремля», после чего была депортирована из России. Ей было отказано в получении российского гражданства.

Вернувшись в Кишинёв, Наталья Морарь сначала пользовалась покровительством советника президента Молдовы Марка Ткачука, но затем стала организаторшей антиправительственного мятежа 7 апреля 2009 года, завершившегося погромами зданий парламента и администрации президента. После смены власти она работала на целом ряде провластных и прозападных телеканалов, была ведущей ток-шоу и авторских передач, участвовала в борьбе против тайного правителя Молдовы, олигарха Влада Плахотнюка. Она активно поддерживала Майю Санду и способствовала её победе на выборах 2020 года.

Делая интервью с сидящим в тюрьме бизнесменом Вячеславом Платоном, Морарь вступила с ним в «романтические» отношения, уведя его из семьи, и впоследствии призналась, что Платон – отец её новорождённого ребёнка. После этого она была изгнана из провластного телеканала TV8 и подверглась обструкции со стороны её бывших коллег.

Наталье Морарь был заблокирован доступ на все телеканалы в Молдове. Она ведёт на своём Youtube-канале передачу «Такая мораль», где критикует Майю Санду и её команду, но не забывает высказываться и в отношении России, ведущей «агрессивную войну против Украины».

Примечательно, что Морарь была инициатором проведения круглых столов оппозиционных партий с целью выдвижения единого кандидата, и высказывалась в поддержку Александра Стояногло, который был поддержан Партией социалистов в качестве «независимого народного кандидата». На данный момент непонятно, будет ли Морарь, в случае её регистрации, отбирать голоса у Санду, или же, напротив, вносить дополнительную сумятицу в лагерь оппозиционных кандидатов.