Депортированная журналистка Бойко пытается прорваться обратно в Россию

16.01.2019, Москва, Михаил Рябов

Украинская журналистка Елена Бойко, депортированная сегодня из России за нарушение миграционного законодательства, пытается прорваться обратно в РФ из нейтральной зоны, требуя предоставления политического убежища и ссылаясь на угрозу ареста СБУ.

Об этом в своем блоге сообщил защищающий Бойко политолог Руслан Осташко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Елену не пускают в пункт пропуска, отказываются принимать заявление о предоставлении политического убежища, руками выталкивают в нейтральную зону. Это какой-то беспредел уже!» – написал Осташко.

По его словам, закон о беженцах позволял Бойко подать заявление о политическом убежище в пункт пограничного пропуска – пограничники должны были принять документа, а «на время рассмотрения заявления Елена должна находиться на территории РФ».

Он также опубликовал документы о выдворении Бойко, где говорится, что решение может быть обжаловано на протяжении 10 дней, и этот срок не истек. «Елену выдворили незаконно по постановлениям, не вступившим в законную силу», – считает Осташко.