Депортированные из Молдовы россияне потребовали построить аэропорт в Приднестровье

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Россия должна построить аэропорт в Тирасполе, чтобы сорвать планы Молдовы и Украины по транспортной блокаде Приднестровья.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил член Общественной палаты РФ Павел Пожигайло, которого на прошлой неделе в числе девяти россиян молдавские власти не допустили в страну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вы запрещаете летать через Кишинев, давайте построим аэропорт. Я понимаю, что я парадоксально сейчас говорю – воздушное пространство и так далее. Но давайте построим аэропорт – пусть он будет. А дальше, когда у нас будут просить скидку на газ, еще огромное количество всяких просьб, мы скажем: либо вы восстанавливаете нормальное воздушное сообщение, соблюдая права человека, либо заработает Тираспольский аэропорт. Люди должны иметь право на передвижение. По типу Донбасса идет настойчивая сегрегация людей. Понятно, что Донбасс имеет общую границу. В этом смысле там это сделать сложно. Здесь они пользуются тем, что территория Приднестровья окружена Молдавией и Украиной. Мне кажется, Россия сегодня должна занять серьезную политическую позицию, в том числе, в ООН по соблюдению прав приднестровцев», – сказал Пожигайло.

Его горячо поддержала президент Фонда исторической перспективы Наталья Нарочницкая.

«Да, воздушное пространство. Слушайте, наши истребители хороший коридор делают сами, и пусть попробуют они что-то. Один разочек так сделать, и очень повлияет. Это элемент давления. Потому что блокада граждан Приднестровья, любой непризнанной территории – там живут люди, которые имеют право на то, чтобы их права были соблюдены. После относительного модуса вивенди начинается превращение Приднестровья в блокадный закрытый регион. Россия должна поставить вопрос: раз так, мы в беде не оставим. Будем летать, и попробуйте только нас тронуть. Вы сами к этому вынуждаете. Уже только начало строительства этого аэропорта заставит почесть в затылке. Вообще обидно, когда всякие козявки пытаются укусить Россию, понимая, что где-то наверху сидит Шерхан и одобряет действия персонажа Табаки», – сказал Нарочницкая.

В Приднестровье существует военный аэродром, который может принять любой борт, любого тоннажа. Ранее президент непризнанной республики Вадим Красносельский заявлял, что приветствовал бы его открытие, если бы Россия договорилась с Молдовой об обеспечении воздушного коридора.