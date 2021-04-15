Депортированный из Белоруссии Квачков нахваливает Лукашенко

15.04.2021, Москва, Елена Острякова

Отставной полковник ГРУ Генштаба ВС РФ Владимир Квачков, который провел несколько лет в колонии за подготовку вооруженного мятежа, не винит президента Белоруссии Александра Лукашенко в том, что он был депортирован из страны.

Об этом он заявил в интервью youtube-каналу «РойТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это работа тех сил, которые боятся, что в Белоруссии появится сила, которая будет отстаивать Лукашенко не так, как ее «отстаивали» депутаты Национального собрания. Когда эта шелупонь вышла на улицы, там не было ни депутатов, ни кандидатов. Все как крысы разбежались. Практически сам народ оказался в недоумении: а где же та власть, которая должна это делать помимо силовиков, которые по команде работают. Я думаю, что моя высылка – это попытка вбить клин между национально-патриотическими силами России и Белоруссии», – сказал Квачков.

Он также не склонен обвинять белорусского президента в том, что тот сорвал интеграцию с Россией в рамках Союзного государства и позволял себе антироссийскую риторику.

«Говорить, что Лукашенко карает русский мир, неверно. Это утверждение льет воду на мельницу врагов Союзного государства. Есть некоторые моменты, вызывающие вопросы, но альтернативы Лукашенко в Белоруссии пока нет. С кем ему было объединяться: с Рашкой-федерашкой, с олигархами? Безусловно, Лукашенко не стал использовать русский фактор в своей избирательной кампании. Не захотел русский, появится польский», – сказал Квачков.

Квачков прибыл в Минск 9 апреля для участия в международной научно-практической конференции «Русь – единое Отечество». Она проходила в Республиканском культурно-просветительском центре управления делами президента Белоруссии. Перед началом конференции он передал открытое письмо Александру Лукашенко о совешенствовании избирательной системы. Через 24 часа после этого генерала депортировали. В документах значилось, что он представляет угрозу для общественного порядка.