«Депортировать в Сибирь!» – молдавская спортсменка о голосовавших против евроинтеграции

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Необходимо лишить румынского гражданства и депортировать из стран ЕС всех молдаван, проголосовавших против евроинтеграции.

Об этом на своей странице в соцсети заявила молдавская спортсменка Анастасия Никита, завоевавшая серебряную медаль по вольной борьбе на гей-олимпиаде в Париже, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Предлагаю изъять румынские паспорта у всех, кто проголосовал НЕТ в Евросоюзе. Пусть молдаване, которые живут в Европе и проголосовали НЕТ, будут депортированы в Молдову, а ещё лучше в Сибирь», – написала спортсменка, служащая в пограничной полиции и являющаяся доверенным лицом Майи Санду на президентских выборах.

Это высказывание вызвало волну возмущения среди молдавских политиков и общественников.

«Заявление Анастасии Никиты, олимпийской спортсменки, шокирует своей бесчеловечностью. Это откровенная ненависть и разделение собственного народа на «правильных» и «неправильных». Спортсмены должны объединять нацию, а не призывать к депортациям за мнение! Или, может быть, такие идеи приветствуются новыми «патриотами», которые готовы бросить своих соотечественников за решётку за то, что они осмелились голосовать не так, как удобно власти? Хочу напомнить, как министерство спорта лишало финансирования и увольняло руководителей коллективов, «посмевших» выступать в России. А к неадекватным спортсменам вроде Никиты будут применять санкции или опять закроют глаза?», – написал в своём телеграм-канале депутат молдавского парламента Александр Нестеровский.

«Всем нашим олимпийским победителям, предлагающим депортировать в Сибирь голосовавших против Санду, хочется напомнить, что именно отсутствие российских спортсменов подарило многим из них медаль», – отмечает тележурналистка Елена Левицкая-Пахомова.

После шквала возмущений Анастасия Никита удалила свой профиль в социальной сети.