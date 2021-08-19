Депутат-атошник: «В армии катастрофа. Украине нечем жечь российские танки»

19.08.2021 17:58 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинская армия два года не получает поставок новой техники, у солдат задержки с выплатой зарплат и компенсаций за аренду жилья, а также не хватает обуви.

Об этом в эфире 4 телеканала заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, бывший боевик так называемой АТО Игорь Лапин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лапин пожаловался, что украинской армии сегодня нечем воевать.

«Государственный оборонный заказ до сих пор до конца не принят, берцев нет, задержки по зарплатам есть, задержки по компенсациям за поднаем жилья есть. То есть, не выплачиваются средства. Вот где проблема. Если мы говорим о вооруженных силах, то я привел пример, что на одном из парадов, последний, по-моему, 18-го года, техника вся была сделана для парада и с парада поехала на войну. Это же нормально? Нормально», – сказал бывший каратель.

«А у нас все говорят про танки, правда? А российские танки чем жечь? У нас есть хорошие системы – не «Джавелины» американские, а наша «Стугна» – за два года ни одной в войска, вот просто ноль. Проверяйте по тендерам – ноль в войска поставлено. За два года ни одной «Стугны» не поставили. Вы думаете ее не будет на параде? Давайте поспорим, что она будет. Понимаете, вот, в чем проблема. Поставок в войска нет», – сокрушается Лапин.