Депутат-боевик: Зеленский готов подписать в Москве капитуляцию

27.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Президента Украины Владимира Зеленского нельзя отпускать на переговоры в Москву – он может там подписать крайне невыгодные для Киева документы.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо», подконтрольного экс-премьеру Украины Арсению Яценюку и главе МВД Арсену Авакову, заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, боевик АТО Игорь Лапин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Лапина, Зеленский уже подписал бы капитуляцию Украины еще во время встречи «Нормандской четверки» в 2019 году, но протесты под его офисом остановили главу государства.

«Мы вспомнили ситуацию, когда воинственное меньшинство, которое нарисовало «красные линии» Зеленскому перед «Нормандским форматом»… давайте вспомним, как Сурков бросал какие-то бумаги в сторону Ермака с криками «Мы так не договаривались», что Зеленский, увидев эту часть гражданского общества, что могут быть вообще большие проблемы в государстве Украина и по возвращению в Украину. И он не подписал.

А если он поедет сам, то есть же риски, что что-то может быть в открытой части, что-то может быть в закрытой части. И он может нам такого наподписывать, что мы потом не разгребем. А я акцентирую, каденция президента Зеленского не пожизненная», – заявил Лапин.