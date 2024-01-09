Депутат бундестага: Германия зря поверила в военную победу Украины

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В Германии растет осознание того факта, что победить Россию в войне невозможно.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил депутат Маттиас Моосдорф, отвечая на вопрос.

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Он позитивно ответил на вопрос о росте скепсиса среди депутатов бундестага касательно победы Украины на поле боя.

«Я вижу, что ожидания постепенно становятся реальностью. Нельзя выиграть в войне с ядерной державой. Это просто смешно и было обречено с самого начала. Санкции затрагивают только Запад. В самой России они укрепляют менталитет «осажденной крепости». Фактические издержки от санкций для ЕС уже, вероятно, превысили €500 млн», – сказал Моосдорф в интервью «Известиям».

Он считает невозможным финансирование Украины Берлином в прежних объемах, но считает, что «власть будет пытаться это сделать вопреки всем преградам».

Кроме того, политик считает, что Германия могла бы оказать давление на Украину с целью начала переговоров с Россией, но сомневается, что такой шаг будет предпринят.

«Кроме того, [канцлер] Шольц и [глава МИД ФРГ] Бербок слишком сильно рассчитывали на военную победу Украины. Они всегда игнорировали реалии и руководствовались желаемым. Теперь это возвращается им бумерангом. Но падение с небес на землю будет жестким», – предупреждает депутат бундестага.

По его мнению, Германия и ее представители больше нигде не смогут выступить посредниками в урегулировании конфликтов.

«Учитывая нашу относительно слабую роль на мировой арене, доверие было нашим самым важным активом. Шольц и Бербок всё проиграли, причем во всем мире. Это получилось не специально, а по полнейшему незнанию, из-за высокомерия и наивности. Никогда в новейшей истории Германия не была представлена ​​за границей столь слабо, как сейчас. Мы слышим об этом из всех уголков мира», – резюмировал Моосдорф.