Депутат бундестага: Хватит подчиняться США, пора повернуться к России

01.10.2021 09:54 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Антироссийский курс, который проводит Берлин, не отвечает интересам страны.

Об этом в интервью «Известиям» заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте, отвечая на вопрос, что нужно сделать для улучшения отношений Германии и Росии.

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«ФРГ снова должна пойти своим путем. Антироссийский курс, который принимает немецкое правительство, исходит не из наших интересов, а в большей степени из давления США. Это касается и санкций против РФ, которые нанесли серьезный удар по экономике самой Германии. Новому федеральному правительству необходимо вернуть достойный уровень отношений с РФ, основанных на партнерстве», – считает политик.

В свою очередь издание поинтересовалось, получится ли наладить отношения, учитывая новый политический расклад после минувших парламентских выборов в Германии.

«Я не ожидаю, что это произойдет, потому что СДПГ в целом поддерживали антироссийский курс. От «Зеленых», которые выступают против «Северного потока – 2», этого тем более не стоит ждать. Однако мы, в свою очередь, продолжим работать над налаживанием отношений с Россией. Я надеюсь, что в конечном счете другие политические силы окажут нам поддержку», – резюмировал Нольте.