Депутат Бундестага: Мы остановим войну, перекрыв поставки оружия Украине

Максим Столяров.  
02.07.2024 22:54
  (Мск) , Эссен
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Вооруженные силы, Германия, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Германия крайне заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине и возвращению к нормальным торговым отношениям с РФ.

Об этом в интервью «Deutsche Welle» заявила замглавы парламентской фракции «Альтернатива для Германии» Беатрикс фон Шторх, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Германия крайне заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине и возвращению к нормальным торговым...

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«Мы выступаем за проведение переговоров и прекращение боевых действий. Мы знаем, что агрессором была, в первую очередь, Россия, но любая война заканчивается мирными переговорами. Наше влияние на то, чтобы собрать их за столом переговоров близко к нулю, но в наших интересах в конечном итоге установить хорошие отношения с Россией.

У нас хорошие торговые связи с большинством стран мира, даже если мы не принимаем то, как они устроены, действуют – или нам не нравятся их режимы. Мы ожидаем, что начнётся диалог и прекратится огонь с обеих сторон», – сказала фон Шторх.

Она добавила, что необходимо немедленно прекратить поставки оружия на Украину.

«Думаю, нам как немецкой стране следует прекратить поставки оружия. Мы не верим в миротворческий процесс путём поставок всё большего и большего количества оружия. Мы можем делать только то, что в наших силах, и единственное влияние, которое мы оказываем – это то, как мы поставляем оружие, поддерживая войну. Думаю, что война закончилась бы, если бы на Украину не поставлялось так много оружия. И тогда у нас были бы мирные переговоры», – подчеркнула депутат.

Возмущённая журналистка уточнила, готова ли политик к тому, что таким образом Россия одержит победу и получит украинские территории.

«Мы хотим мира и не хотим поставлять оружие», – отрезала фон Шторх.

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