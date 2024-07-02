Депутат Бундестага: Мы остановим войну, перекрыв поставки оружия Украине

Германия крайне заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине и возвращению к нормальным торговым отношениям с РФ.

Об этом в интервью «Deutsche Welle» заявила замглавы парламентской фракции «Альтернатива для Германии» Беатрикс фон Шторх, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы выступаем за проведение переговоров и прекращение боевых действий. Мы знаем, что агрессором была, в первую очередь, Россия, но любая война заканчивается мирными переговорами. Наше влияние на то, чтобы собрать их за столом переговоров близко к нулю, но в наших интересах в конечном итоге установить хорошие отношения с Россией.

У нас хорошие торговые связи с большинством стран мира, даже если мы не принимаем то, как они устроены, действуют – или нам не нравятся их режимы. Мы ожидаем, что начнётся диалог и прекратится огонь с обеих сторон», – сказала фон Шторх.