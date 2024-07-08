Депутат Бундестага: Мы увидим провал диктатора Зеленского

Елена Острякова.  
08.07.2024 13:57
  (Мск) , Москва
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Германия, Дзен, НАТО, Политика, Украина


Страны НАТО свергали законное правительство на Украине в 2004 и 2014 годах, что привело к «нынешней гражданской войне». Об этом на заседании Бундестага, посвященного 75-летию НАТО, заявил член палаты представителей Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Роберт Фарли, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны НАТО свергали законное правительство на Украине в 2004 и 2014 годах, что привело...

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«Постоянное стремление НАТО принимать новых членов обусловлено, прежде всего, интересами оборонной промышленности США. 32 членов НАТО тратят на военные расходы более триллиона долларов в год – примерно в 10 раз больше, чем Россия.

Если европейцы хотят и дальше жить в мире и процветании, они должны проголосовать против любого, кто говорит о продолжении войны. В ближайшие месяцы мы увидим провал на Украине диктатора Зеленского, которого поддерживают только 17% населения.

Нам нужен мир, чтобы сотням тысяч людей не пришлось умирать на совершенно ненужном фронте. Нам нужен мир, прекращение огня и деньги для наших собственных граждан», – сказал Фарли.

Он считает, что НАТО утратило свой смысл и служит интересам исключительно американской гегемонии в мире.

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