Всю историю существования за блоком НАТО тянется кровавый след. Об этом в интервью американскому каналу «Neutrality Studies» заявила депутат бундестага из «Союза Сары Вагенкнехт» Севим Дагделен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«НАТО – это не тот альянс, который соблюдал международное право, напротив, он оставляет кровавый след в истории НАТО. Нарушения международного права, незаконные войны и военные преступления характерны для НАТО. 25 лет назад в ходе агрессивной войны против Югославии было доказано, что телевизионные станции и инфраструктура были подвергнуты бомбардировкам, даже китайской посольство в Белграде. Не было никакого международно-правового разрешения на эти бомбы. 20 лет войны в Афганистане сопровождались многочисленными военными преступлениями, которые остаются безнаказанными по сей день. США развязали незаконную войну против Ирака с помощью других союзных государств и инфраструктуры НАТО. Даже такие страны, как ФРГ, которые не принимали активного участия в этой войне, предоставили инфраструктуру НАТО на территории Германии, и таким образом эффективно поддержали её. Конечно же, и нападение на Ливию в 2011 году в нарушении резолюции ООН о войне за смену режима со стороны НАТО», – напомнила депутат.

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«Мы видели всё это, и это не оборонительный альянс. По данным Университет Брауна, ведущая держава НАТО США несёт ответственность за гибель 4,5 миллионов человек за последние 20 лет «войны с терроризмом». И если кто-то хочет положить этому конец, он должен вернуться к международному праву. Все государства должны придерживаться этого, если не хотят проснуться в условиях анархии или варварства», – добавила Дагделен.

Свою мысль депутат бундестага подытожила так:

«Я надеюсь, что когда мы будем праздновать 75-ю годовщину НАТО в этом году, у нас не будет 76-й или 80-й».