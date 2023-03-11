Депутат Бундестага: «Нужно оснастить Украину, но не брать самим в руки оружие»

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Нет никаких признаков того, что президент Российской Федерации Владимир Путин готовить сдать назад в противостоянии с Украиной.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила посетившая Киев депутат немецкого Бундестага от партии «Зеленые» Джамиля Шефер.

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Она прокомментировала недавние слова канцлера Германии Олафа Шольца, сказавшего, что в отличие от танков «Леопард» истребители не будут поставлены на Украину.

«Я не могу отвечать за правительство, выскажу лишь свое мнение. Мы должны предоставить Украине все, что можем. Это имеет смысл именно в военном плане, чтобы увеличить ваш военный потенциал. Однако это не делает нас стороной конфликта. Согласно международному праву, стороной войны является лишь тот, кто держит в руках оружие. Это плоскость, в которой мы должны мыслить. Однако я не могу предвидеть результатов дискуссий в нашем парламенте», – сказала политик в интервью киевскому интернет-изданию «Зеркало недели».

Она считает, что пока никто не может сказать, как закончится война.

«Сейчас мы находимся в ситуации, когда не знаем, что случится дальше, есть лишь предположения. Я считаю, что у Путина сейчас нет желания остановить войну и пойти на переговоры. Он не сможет опустить оружие и не стрелять, мы такого не ждем», – сокрушается депутат Бундестага.

По ее словам, российский президент «должен увидеть, что война не будет для него победной».

«Наша задача заключается в том, чтобы у Украины была позиция, при которой война для России не могла бы закончиться положительно. Мы должны не только поддерживать Украину оружием, но и изолировать Россию на международном уровне, сделать так, чтобы цена войны стала для нее неподъемной», – резюмировала Шефер.