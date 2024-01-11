Депутат бундестага: Победы Украины не будет. Ее поражение станет шоком для Запада

Игорь Шкапа.  
11.01.2024 13:18
  (Мск) , Киев
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Война, Германия, Дзен, Россия, Украина


В Германии осознают, что военной победы Украины ожидать не следует.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», член комитета бундестага по обороне Ян Нольте.

В Германии осознают, что военной победы Украины ожидать не следует. Об этом, передает корреспондент...

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Он говорит, что в Берлине понимают, что в условиях, когда Вашингтон всё меньше и меньше готов тратить на Украину, невозможно будет обеспечить полноценную поддержку Киева только за счет собственных средств.

«Если бы Германии пришлось делать это всё в одиночку, ей бы это стоило 16% ВВП. Этого не произойдет. Все понимают, что победы Украины не будет, и на Западе просто пытаются обеспечить Киеву как можно более сильную позицию для переговоров», сказал Нольте «Известяим».

При этом он подчеркивает, что конфликт с Россией и поддержка Украины сейчас для Запада приобрели больше ценностное и идеологическое наполнение.

«Если Украина проиграет, это станет шоком для Запада, который десятилетиями считал свое превосходство, в том числе моральное, чем-то само собой разумеющимся. На Западе считалось нормальным играть роль мирового полицейского где угодно. Конфликт на Украине и период после него также окажут значительное влияние на Запад, его будущее и его мировую политику», – подчеркнул политик.

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