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Евросоюз должен выдать Украине беженцев призывного возраста, которые уклоняются от службы в ВСУ.

Об этом в эфире немецкого издания Welt заявил член Комитета по иностранным делам Бундестага Родерих Кизеветтер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, только в Германии таковых можно было бы насобирать на 10 дивизий.

«В Европейском союзе их более 600 тысяч – способных к военной службе украинских мужчин, уклоняющихся от военной службы. Только в Германии 220 тысяч. И это, конечно, помогло бы облегчить положение солдат на передовой. Они также помогли бы родине в поддержке Красного креста, расчистке завалов, пожарной службе, гражданской поддержке. Так что мы, немцы, тоже должны обратиться с призывом к молодым людям, способным к военной службе. Европейский союз тоже должен это сделать. 600 тысяч молодых людей, более 200 тысяч в Германии – это было бы более 10 дивизий только в Германии», – заявил Кизеветтер.

Российский политолог Сергей Марков в своем блоге напоминает, что Кизеветтер – не простой депутат, а глубоко погруженный в военную тему специалист:

«Этот депутат от ХДС, он бывший офицер Генерального штаба армии Германии. Наверное, мечтает служить в Вермахте и маршировать по Украине и России? Это заявление о 10 дивизиях из украинских беженцев на фоне тайных переговоров Украины с Германией и Польшей, чтобы полиция Польши и Германии вылавливала всех украинских мужчин в городах Польши и Германии и передавала их в руки военкомов ВСУ. Так и будет точно. Отлов украинских мужчин на улицах – это «украинское сафари», это главное, что происходит на Украине. «Украинское сафари» становится общеевропейской модой».