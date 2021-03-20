Депутат Бундестага призвал Сербию отказаться от вступления в Евросоюз

20.03.2021, Москва, Елена Острякова

Межнациональный мир установится на Балканах, если Германия заключит союз с Россией.

Об этом в интервью youtube-канала «Балканаст» заявил депутат Бундестага и член руководства фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ханс-Йорг Мюллер, передает корреспондент «ПолитНавигатор».

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«Исторически на Балканах турки поддерживают мусульман, русские – сербов, а мы с австрийцами – хорватов. Когда мы добьемся, что будет снова суверенная Германия (АдГ выступает за вывод баз США из Германии, – ред.), которая заключит союз с Россией, сербы и хорваты тоже должны будут сотрудничать, хотят они этого или нет. Будет трудно, но куда им деваться», – сказал Мюллер.

Он подчеркнул, что его партия одинаково поддерживает и сербов, и хорватов.

«Поскольку сейчас за хорватами стоят американцы, я считаю, мы должны в большей степени поддерживать наших сербских братьев, чтобы они могли выровняться с нашими хорватскими братьями», – добавил Мюллер.

Он также обратился к сербам с призывом не вступать в Евросоюз.

«Дорогие сербские братья, не делайте такую ошибку. Вы окажетесь в «евросовке». Там выросла такая ужасная бюрократия, которая высасывает последние крохи из работающих граждан и навязывает свою точку зрения тоталитарным способом всем жителям Европы. Вам достаточно ассоциироваться и вытаскивать деньги из ЕС. Вы только освободились от первого тоталитаризма, зачем вам нужен второй?» – сказал Мюллер.