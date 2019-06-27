Депутат Бундестага: У власти в Косово – военные преступники

27.06.2019, Белград, Виктор Орлов

Военные преступники захватили и удерживают при поддержке Запада власть в Косово – незаконно отторгнутом от Сербии крае. Верхушка албанских сепаратистов демонстрирует полную недоговороспособность, о чем свидетельствуют сообщения о переносе саммита по судьбе Косово, который был намечен на начало июля в Париже.

Об этом заявил депутат немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии» Йенс Кестнер, в интервью для RTS, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Основой функционирования общества в Косово является преступность. В Косово во власти функционируют военные преступники. С ними трудно разговаривать и вести переговоры, и с ними невозможно решить проблему Косово», – сказал депутат.

Он напомнил, что руководство Сербии заявляло о готовности идти даже на непопулярные среди населения болезненные компромиссы, подразумевающие обмен территориями – сербских анклавов Косово на регионы, где преобладает албанское население.

Однако эта инициатива была отвергнута в Приштине.

«В 1999 году Сербия убрала свою власть из Косово. И там была выстроена другая власть, другая армия. Теперь у нас есть статус-кво, но он неустойчив. Я понимаю, что 80 процентов людей в Сербии не поддерживают отказ от части территории. Для меня Косово – это всегда Сербия. Но роспуск нынешней власти в Приштине нереален. Президент Вучич говорит, что уступки хороши, но почему их все время должна делать Сербия – в то время как Хашим Тачи и не думает об уступках, потому что он пользуется поддержкой великих держав и части Европы», – сказал депутат.

«Отсрочка переговоров Белграда и Приштины в Париже свидетельствует о некомпетентности в решении этого вопроса. Для нас Европейский Союз на первом месте, но игроками являются и США, и Россия, у которых там есть свои интересы. Европа может предложить решение, но оно должно быть найдено сербами и албанцами – путем переговоров. Если разграничение возможно, то об этом должны заявить Белград и Приштина, но это должно быть поддержано и народом», – также отметил немецкий политик.

Следует отметить, что Кестнер был единственным среди своих немецких коллег, когда в 1999 году и позднее, утверждал, что Сербия в Косово борется с террористами и военными преступниками.

«До 1999 года в Германии мы находились под влиянием военной пропаганды. Подобные манипуляции и военная пропаганда об уязвимости албанцев послужили толчком для участия немецких солдат в миссии в Косово после бомбардировок. Когда я приехал в Косово, я увидел иную картину, потому что только сербов нам представляли, как плохих парней. Мы приехали в Косово, чтобы защитить албанцев. Но когда мы увидели, как они открыто, даже жестами показывают ненависть и ужасы, которые они собираются учинить с сербами, я понял, что это не может помочь справиться с ситуацией. Если бы албанцы были более серьезными в то время, это могло бы привести решению. Но это не так», – рассказывает парламентарий.

Стоит напомнить, что многие из нынешних руководителей сепаратистского режима в Приштине ранее были боевиками и полевыми командирами так называемой «Армии освобождения Косово». На них кровь многих тысяч сербов и представителей других национальностей Косово и Метохии. Под их руководством этот сербский край превратился в заповедник нелегальной торговли человеческими органами, наркотиками, оружием.

Яркий пример того, как на Западе покрывались злодеяния косоваров, – Карла дель Понте – с августа 1999 года по июнь 2011 года занимавшая должность обвинителя в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ), расследовавшем военные преступления в ходе Балканских конфликтов. Обвинения от МТБЮ исходили в подавляющем большинстве в адрес сербов. Албанцы и там были представлены в качестве жертв, объективные доказательства преступлений игнорировались. Однако, покинув пост прокурора в МТБЮ, и отправившись в качестве посла Швейцарии в Аргентине, дель Понте выпустила книгу «Охота. Я и военные преступники», в которой рассказывает о случаях вырезания и продажи органов у живых сербских пленных косовскими албанцами.