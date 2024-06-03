Депутат бундестага: «Все доказательства налицо: мы – вассалы США, Шольц – марионетка Байдена»
Европейские страны-члены НАТО должны набраться смелости и принять нейтралитет, таким образом, вернув себе суверенитет и независимость от США.
Об этом в интервью американскому каналу «Neutrality Studies» заявила депутат бундестага из «Союза Сары Вагенкнехт» Севим Дагделен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Как только кто-то становится членом НАТО, он теряет независимость и суверенитет. Это относится как к внешней политике и политике безопасности, так и к внутренней политике, потому что они тесно взаимосвязаны. По сути, это отказ от суверенитета, и я считаю, наоборот, нам нужно выйти из этого пакта, чтобы снова стать нейтральными, автономными и независимыми, а также восстановить суверенитет, будь то внутри страны или во внешней политике.
Члены НАТО рискуют подчинить свою политику и политику безопасности директивам Вашингтона и отказаться от собственного суверенитета.
Это очевидно прямо сейчас. Президент США Байден заявил, что западное, особенно американское оружие может быть использовано на Украине для достижения военных целей на территории России. Вскоре канцлер Шольц заявил, что немецкое оружие теперь тоже может быть использовано.
Если кому-то ещё нужны доказательства, что мы вассальное государство и мгновенно следуем каждому шагу администрации США, то сегодня мы снова получили это доказательство», – сказала Дагделен.
Она подчеркнула, что это очень опасно для Германии.
«Поэтому я говорю, что нам нужна независимая Европа суверенных демократий в многополярном мире, это включает независимую внешнюю политику и политику безопасности, ориентированную на хорошие отношения с крупными державами. Для этого необходимо остановить расширение НАТО в Азию и Европу. Нужно добиться разъединения военных блоков и начать инициативу по снижению рисков прямой военной конфронтации», – добавила депутат.
Спасибо!
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