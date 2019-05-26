Депутат ДНР поставил на место бандеровца в эфире ТВ

26.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Подавляющее большинство киевских политиков и представителеймедиа-сообщества даже после смены президента Украины демонстрируют отказ принимать точку зрения Донбасса, поэтому жители ЛДНР продолжат отстаивать сделанный в 2014 году на референдуме выбор, и подтверждением тому станет грядущее массовое получение российских паспортов.

Об этом в эфире «Первого канала» заявил депутат Народного Совета ДНР Валерий Скороходов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В ходе передачи завязалась дискуссия о возможности переговоров Киева и ЛДНР после прихода к власти Владимира Зеленского.

Глава украинской общественной организации «Европейский выбор» Кирилл Животовский поддержал идею таких переговоров.

«Эти 1917 дней в нашей стране был приоритет государства. Сейчас у нас есть шанс с президентом Зеленским поменять этот приоритет на приоритет человека, где будет цениться жизнь и здоровье жителей как Львова, так и Донецка», – сказал Животовский.

Ведущий Артём Шейнин выразил скепсис, обратив внимание на присутствующего в студии другого гостя с Украины – политолога Павла Жовниренко, озвучивающего позицию киевского мейнстрима, где ЛДНР по-прежнему воспринимают исключительно как «террористов» и «сепаратистов».

«Но что вы сделаете с коллективным Жовниренко в голове части ваших политиков и общества?», – сказал Шейнин.

«Здесь был титр мой, там было написано «руководитель ОО «Европейский выбор», и я задаю себе вопрос: почему, идя в Европу, мы должны убить моего брата в Донецке?» – отметил Животовский.

«Так ты Жовниренко задай этот вопрос», – предложил ведущий.

«Пал Григорьевич, почему мы должны убить людей в Донецке за их несогласие с тем, что мы идём в Европу?» – обратился общественник к земляку.

«А кто сказал, что мы должны их убивать? Почему мы должны убивать? Пришла Россия вместе с Гиркиным и начала убивать наших людей», – отмахнулся Жовниренко.

«Вот это сейчас Украина в чистом виде», – отметил Шейнин.

Далее зашла тема о том, каким образом Донбасс может вернуться под контроль Киева, и может ли вернуться вообще.

«Часть Донбасса из Украины ушла, и я лично не представляю себе, при каких условиях и на каких условиях нынешний Донбасс может вернуться даже в какую-то другую Украину. Но украинские политики продолжают об этом говорить», – отметил ведущий.

«Вы готовы о чём-то говорить и договариваться с Валерием, учитывая, что он и люди, которых он представляет, живут на Донбассе, и они живые и настоящие? Да, они не вписываются в ваши представления и принципы, но либо вы с ними разговариваете, либо у вас другой вариант», – обратился Шейнин к Жовниренко, имея в виду упомянутого выше депутата ДНР Скороходова.

«Когда мы говорим о людях на Донбассе, это абсолютно разные люди. Я говорю о всех людях, а это – должностное лицо террористического образования, которое называется ДНР. Этих людей там одна десятая процента, остальные не занимают никаких должностей», – упрямо заявил бандеровец.

«Вы так собираетесь вернуть Донбасс на Украину? Как только вы говорите, что таких, как Валерий, одна десятая процента, это значит, что у вас нет ответа», – прокомментировал Шейнин.

Скороходов порекомендовал вспомнить слова оппонента про «одну десятую процента», когда жители Донбасса завершат оформление гражданства РФ.

«Мы это проходили уже, эти сказки. На самом деле, всё очень серьёзно, и у господина Зеленского очень сложный выбор. С одной стороны давят такие примитивные люди, которым дай гранату, идут куда хотят…а, с другой стороны, стоят такие люди, как Кирилл, которым за пять лет это надоело, они и раньше были не против, но боялись», – добавил донецкий депутат.

«Я хотел бы сказать для наших людей на Донбассе, вопрос, действительно, важный, они сейчас смотрят и думают: неужели мы вернёмся обратно в какую-то Украину? Украинская власть и американские покровители за пять лет сделали всё, чтобы нивелировать такие шансы. У нас есть общая платформа в Минске договориться о прекращении огня, о налаживании экономических связей, потому что мы завязаны десятилетиями, завязаны в культурной сфере опять залечивать свои раны и постепенно уходить от войны.

Но если ставить вопрос о том, что Донбасс вернётся в Украину, я скажу для наших людей: всё у нас будет хорошо, мы сделали свой выбор в 2014 году 11 мая и не сходим с него пять лет, и результат этого – российское гражданство нашим жителям. Поэтому с бандеровской Украиной у нас общего ничего нет и никогда не будет», – подытожил Валерий Скороходов.