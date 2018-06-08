08.06.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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Депутат ДНР: Путин ясно дал понять, что Россия продолжит поддержку Донбасса

Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» высказал чёткую позицию касательно республик Донбасса, которым РФ продолжит оказывать гуманитарную и правовую помощь.

Такое мнение корреспонденту «ПолитНавигатора» выразил депутат НС ДНР Мирослав Руденко.

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«Как жителя Донбасса, меня, в первую очередь, волновали вопросы, связанные с нашим регионом, и то, как руководитель России, видит эти вопросы. В ответах Путина была получена исчерпывающая информация на этот счет: первое – поддержка со стороны Российской Федерации республикам Донбасса будет продолжаться, второе – будут даны поручения органам исполнительной власти: министерству внутренних дел РФ в части упрощения, легализации Российской Федерацией жителей Донбасса, вынужденных переселенцев с оккупированных территорий в том числе, которые испытывают бюрократические трудности в оформлении документов. Это тоже внушает определённый оптимизм, что есть внимание к гуманитарной составляющей.

И ещё один важный момент: из уст Владимира Владимировича прозвучала трезвая оценка на случай провокации со стороны Украины, что это будет иметь печальные последствия для украинской государственности. Это тоже обнадеживающий знак, то есть мы понимаем, что это сигнал как Киеву, так и его так называемым партнерам, что не следует заниматься, увлекаться подобными провокациями и развязывать полномасштабные боевые действия на Донбассе, привязывая их к событиям в Российской Федерации, чтобы каким-то образом повлиять, обострить ситуацию к Чемпионату мира. Это положительный сигнал для Донбасса в целом», – отметил депутат.