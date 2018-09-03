Депутат ДНР: террористические методы Украины уничтожают последние точки соприкосновения для диалога

03.09.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

Терактом в Донецке, унёсшим жизнь главы ДНР Александра Захарченко, и без того недоговороспособный Киев просто превзошёл сам себя.

Об этом во время беседы с корреспондентом «ПолитНавигатора» заявил депутат Народного Совета ДНР Мирослав Руденко.

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«Я солидаризируюсь с рядом российских политиков в том смысле, что этот шаг (теракт в Донецке – ред.) во многом ставит крест на реализации Минского протокола. Александр Владимирович был одним из подписантов, и если Украина позволяет себе действовать такими методами, то о чём с ними можно говорить в дальнейшем? Однако, учитывая, что это вопрос политический, даже геополитический – эти соглашения прошли через Совбез ООН, и многими мировыми лидерами, в том числе и Владимиром Путиным, было проговорено о безальтернатвности данного соглашения, необходимо проработать все возможные дальнейшие варианты. Но сейчас, с такой Украиной, которая позволяет себе террористические акты против лидеров восставшего Донбасса, действительно, сложно увидеть какие-то точки соприкосновения для продолжения диалога вообще. Это не говоря уже о том, что Киев раз за разом срывает как обсуждения по предоставлению «особого статуса», так и обсуждения по обмену, срывает объявляемые перемирия», – заявил Руденко.

«То, что было сделано украинскими террористами, захватившими власть в Киеве, во многом перечёркивает дальнейшую возможность ведения переговоров в данном формате. Конечно, окончательно такие решения должны принимать уполномоченные представители республик, обладающие всей полнотой информации. Тем более, нужно понимать, что на Украине идёт агрессивная риторика, идёт речь о том, чтобы не продлять закон «Об особом статусе» в октябре. Однако этим терактом они перешагнули через определённые грани и даже превзошли самих себя», – считает донецкий депутат.

Ранее председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин, выступая на месте гибели Александра Захарченко, говоря о возможных дальнейших минских переговорах, заявил, что очень непросто отбросить эмоции и “общаться нелюдями”.