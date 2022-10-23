Депутат Думы: Без Херсона не освободить юг России от антирусских оккупантов

23.10.2022  21:08 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Новороссия, Одесса, Приднестровье, Россия, Украина, Херсон
Новости Украины

Херсон крайне важен для обеих противоборствующих сторон, поскольку это идеальный плацдарм для развития наступления через северную часть Николаевской и Одесской областей к Тирасполю с минимальными потерями.

Об этом в интервью «Правда.Ру» заявил депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Херсон крайне важен для обеих противоборствующих сторон, поскольку это идеальный плацдарм для развития наступления...

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«Что касается военного значения, Херсон – это стратегическая опора для дальнейшего продвижения по югу России. Именно из Херсона можно двинуться на северо-запад, пройдя через северную часть Николаевской и Одесской областей к Тирасполю. Любой другой маршрут значительно сложней и затратнее, а, значит, может привести к значительно большим потерям.

На мой взгляд, эта перспектива, эта возможность двинуться по нашим юго-западным землям самым кратким и быстрым путём, это уже достаточно, чтобы Херсон имел решающее значение и для русских, и для антирусских (не говорю «украинцев», поскольку украинцы – часть русского народа, которую вот уже более полутора веков старательно превращают в нечто антирусское)», – заявил Вассерман.

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