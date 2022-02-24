Депутат Думы: российские миротворцы заняли аэродром под Киевом

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Новости Украины

Российские миротворцы заняли военный аэродром Гостомель под Киевом, за овладение которым сегодня днем велись бои с применением ударных вертолетов.

Об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Делягин.

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«Бои за аэродром Гостомель на окраине Киева уже не ведутся, ударными темпами восстанавливают ВПП. Хотя покорежили её изрядно», – сообщил Делягин.

Эту информацию подтверждают западные СМИ. В эфире CNN показали кадры с российскими военными в Гостомеле.

Занятый аэродром способен обеспечить прием транспортной авиации, что открывает миротворцам путь на Киев с целью свержения марионеточного прозападного режима.