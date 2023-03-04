Депутат Думы возмущен: Российское государство капитулировало перед олигархами

Владимир Гладков.  
04.03.2023 19:17
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Экономика


Российское государство даже в условиях СВО не может найти управу на обнаглевших олигархов, которые позволяют себе ставить ультиматумы и диктовать правила, требуя сохранения сверхприбылей.

Об этом в эфире своего блога заявил депутат Госдумы РФ известный экономист Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российское государство даже в условиях СВО не может найти управу на обнаглевших олигархов, которые...

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В качестве примера политик привел возобновление выпуска купюры номиналом в пять рублей.

«Банк России возобновил печать банкнот номиналов пять и десять рублей образца 1997 года, и они уже вошли в обращение в некоторых регионах…

По официальной версии, печатание пятирублёвой купюры вызвано объективными, правильными экономическими соображениями. Потому что цена монетки, металла, подскочила так сильно, что дешевле стало опять печатать на бумаге.

То есть, это результат произвола монополий. Когда производители стали весной прошлого года заявили, что, если государство не капитулирует перед их ультиматумом, то сталь будет по цене золота – пожалуйста.

Этот несчастный никелевый сплав, из которого печатается пятирублёвая монетка, оказывается дороже благодаря безнаказанному произволу монополий, чем хорошо защищённая и очень сложная в производстве банкнота.

Это наглядная иллюстрация абсолютной невменяемости представителей государственной власти, которые никак не ограничивают произвол монополий, если это монополии олигархов», – сказал депутат.

По его мнению, печать 5-рублевых банкнот выглядит комично.

«Я задумался: а что можно сегодня купить на купюру в пять рублей? Она зачем печатается Банком России? Если эту купюру использовать в качестве туалетной бумаги, дешевле будет всё-таки туалетная бумага, или купюра с символикой Банка России?».

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