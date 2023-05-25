Депутат Европарламента: Цель НАТО – уничтожение России

Страны западного блока должны открыто заявить, что их цель – это уничтожение независимой России, и открыто вступить в войну.

Об этом в ходе Киевского форума по вопросам безопасности заявила депутат Европарламента, бывший министр обороны Литвы Раса Юкневичене, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу обратиться к тем в некоторых странах, кто думает, что членство Украины в НАТО могло бы стать темой переговоров с Россией. Это было бы ошибкой, катастрофой. И даже если Украина восстановит свою территорию, это приведёт к новым конфликтам, снова и снова», – сказала Юкневичене.

Она настаивает, что страны западного блока должны сражаться с Россией до последнего.

«Отсутствие чёткой стратегии относительно России является проблемой. И когда кто-то говорит, что мы не хотим уничтожить Россию – я хочу уничтожить режим Путина в России. И очень много людей этого хотят.

Очень важно сейчас не бояться помогать Украине в этой войне, и уничтожить режим в России. Я уверена, что мы преодолеем эти проблемы, и уже при моей жизни я увижу другую Россию», – вещала депутат Европаралмента.