Депутат Европарламента: ЕС продолжит импорт энергоносителей из РФ

Олег Кравцов.  
24.05.2023 08:17
  (Мск) , Москва
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Газ, Дзен, ЕС, Нефть, Политика, Россия, Экономика, Энергетика


Европейские страны продолжат делать вид, что не покупают российские энергоносители, на деле покупаю их через посредников по более высокой цене

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек., отвечая на вопрос, смогут ли западные страны существенно сократить закупки российского газа и нефти уже в 2023 году.

Европейские страны продолжат делать вид, что не покупают российские энергоносители, на деле покупаю их...

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«Боюсь, что они все-таки согласуют дальнейшее сокращение импорта энергоресурсов из РФ. Однако, даже если они не покупают российскую нефть и газ, то все-таки должны их откуда-то брать. В настоящее время Европа импортирует большое количество российских энергоносителей через третьи страны, причем по гораздо более высокой цене.

Таким образом, Европа по-прежнему будет импортировать российские энергоносители, но вместе с тем делая вид, что они поступают в европейские страны откуда-то еще. Под этим предлогом они готовы покупать ресурсы по завышенной стоимости», – сказал Бек в интервью «Известиям».

Он отметил, что такая политика привела к значительно более высоким ценам на энергоносители, которые подпитывают инфляцию потребительских цен и подрывают конкурентоспособность промышленности Евросоюза и Германии на мировых рынках.

«К слову, ФРГ пострадает больше всего из-за того, что немецкое правительство старается уменьшить зависимость от российского газа, при этом одновременно отказываясь от атомной энергетики и пытаясь сократить потребление угля. Кстати, поэтому The Wall Street Journal назвала энергетическую политику Германии «самой глупой в мире», – говорит немецкий политик.

По его убеждению, поврежденные диверсиями российские газопроводы в Балтийском море ну будут восстановлены.

«Власти Германии и ЕС в целом не допустят проведения расследования касательно диверсий, поскольку они не намерены ремонтировать трубопроводы. Важно понимать, что большинство стран Евросоюза — неавтономные субъекты на международной арене, и меньше всего автономии у немецкого руководства, которое имеет обязательства перед США, ограничено в действиях как со стороны НАТО, так и с ЕС, а также внутриполитическими условиями, патологиями и политическими неврозами», – описал ситуацию евродепутат.

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