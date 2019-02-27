Депутат Европарламента требует от Украины автономии для крымских татар

27.02.2019, Киев, Игорь Петров

Международное сообщество должно активнее поддерживать крымских татар, а Украина должна предоставить им автономию.

Об этом на международном форуме в Киеве заявила депутат Европарламента Ребекка Хармс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю необходимым нарушить молчание, которое продолжается в отношении крымских татар. В Крыму крымские татары находятся в плохом положении. Если вы ознакомитесь с судьбой многих из них, это станет абсолютно понятно. Думать, где ваша родня, кто следующий, в чей дом ворвутся завтра с обыском, какая семья будет вынуждена прощаться с отцом, дедом, братом которым могут быть выдвинуты абсолютно необоснованные обвинения, они могут быть брошены в тюрьму и вывезены Россию.

Я думаю, что международное сообщество должно сделать эти проблемы намного более заметными. Я думаю, что нам надо намного больше делать для крымских татар. Думаю, что надо дать автономию крымским татарам уже сейчас, несмотря на то, что их родина оккупирована. Это могло бы стать мощным оружием в борьбе с Путиным за лучшую долю этого прекрасного народа, – сказала Хармс.