Депутат Федоров об исках граждан ДНР к Киеву: обязательно надо расследовать эти преступления

Андрей Соколов. Просмотров: 19.11.202122:21 (Мск), Москва,

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Новости Украины





Судебный иск жителей ДНР Виктора Баркалова и Вадима Шулака против Вооруженных сил Украины поможет установить лиц, ответственных за террор мирных граждан, считает депутат Государственной думы Евгений Федоров.

Два гражданина Донецкой Народной Республики накануне направили в несколько международных организаций обращение с обвинением экс-президента Украины Петра Порошенко и ВСУ в геноциде населения и военных преступлениях на территориях ДНР и ЛНР.

Федоров предположил, что нарушение Минских соглашений со стороны Киева произошло из-за отсутствия должного контроля над их соблюдением:

«Жаловаться в международные инстанции — все равно что Гитлеру жаловаться на Гестапо. Теоретически оно, конечно, может какие-то моменты подправить, но вряд ли. Тут действовать надо в правовом формате. Минские соглашения — в первую очередь договоренности. Они не являются частью международного права. Это подписание определенных условий между четырьмя странами. Грубо говоря это добровольное решение, у которого нет должного механизма регулирования».

Депутат объяснил, что для решения затяжного конфликта в ДНР и ЛНР, в первую очередь необходимо обращаться в национальную судебную систему России, а не в международные ведомства, так как Украина нарушила порядок выхода из состава Советского Союза:

«В 1991 году произошло нарушение международного права, которое продолжается до сих пор. Если мы хотим остановить войну в ДНР и ЛНР, это надо делать не на основе каких-то сиюминутных соглашений, это бессмысленно, а на основе международного права. Необходимо рассматривать территорию Украины как незаконную, и обращаться надо не в международные суды, а в национальную судебную систему, которая должна отслеживать соблюдение внутреннего законодательства с точки зрения территориальной целостности. Если Украина вышла из состава СССР незаконно — а нет ни одного доказательства, что она это сделала по всем нормам — то надо объявить ее территорию спорной с точки зрения сформированного там режима. И уже с этих позиций вести переговоры. Это означает что Россия, как правопреемник Советского союза несет геополитическую и военную ответственность за периметр территории 1945 года. И мы можем это сделать, в конституции закреплено».

По мнению Федорова, лица, совершившие авиаудары по мирному населению, должны отвечать перед судом. Однако для предъявления обвинений в военных преступлений предварительно необходимо завершить вооруженный конфликт на территории Украины. Депутат считает, что ВСУ нарушили Минские соглашения, потому что, несмотря на официальность документа, решили, что имеют на это моральное право:

«Военные преступники — люди, которых государство использует в войне. И если оно в этой войне проиграет, они все пойдут под трибунал. Их правонарушениями должна заниматься прокуратура РФ, как правопреемник СССР, напоминаю. Их надо преследовать по внутреннему уголовному праву России за преступления против человечности. Представьте, что мы с вами ударили по рукам и договорились о чем-то. И мы будем соблюдать соглашение, пока нам обоим это выгодно. А потом? Вот в этом главная беда Минских соглашений — они не носят характер обязательной части, как международное право. За их нарушение не возникает ответственности, это только вопрос морали».

В заключение эксперт отметил, что необходимо тщательно собирать доказательную базу, чтобы ни один из маргиналов, виновных в геноциде мирного населения, не смог уйти от ответственности или скрыться от наказания за рубежом.

«Обязательно надо расследовать эти преступления. Конечно! Все материалы станут частью расследования. Преступления Гитлера расследовали все 4 года войны, но в ход это пошло только в 45-ом. И здесь будет такая же история. Сейчас надо копить доказательную базу, а после завершения конфликта на территории Украины. Тут два пути: правовые основания и падение Америки. Это и будет победой, после которой начнется судебный процесс», — подвел итог Федоров.