Депутат: «Газпром» не может найти желающих работать, 60 тысяч вакансий!
Дефицит рабочей силы в России затронул даже крупнейшие госкорпорации.
Об этом депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев заявил в интервью ютуб-каналу «Телега Онлайн», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я только что выступал на газовом форуме в Питере. Стоит «Газпром», плачет и говорит: у нас 60 тысяч вакансий, мы не знаем, где взять людей. «Газпром»! Раньше в работать в «Газпроме» было за честь. Потому там соцпакет, большие зарплаты и так далее. Сейчас они не могут найти людей», – сказал Матвейчев.
Он считает, что проблему дефицита нужно решать за счет зарубежной рабсилы, но исключив при этом нелегальную миграцию.
Депутат предлагает давать разрешения на въезд только по заявкам работодателей и отдавать приоритет молодым людям с высшим образованием. Бывшие соотечественники должны идти вне очереди, считает Матвейчев.
