Депутат ГД РФ Артем Кирьянов поддержал инициативу общественного движения «тимуровцев» Галины Головченко

Иван Добровольский.  
15.01.2024 19:24
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Молодёжь, Общество, Политика, Россия, Спецоперация


Артем Кирьянов высоко оценил идею депутата ЗакСа Краснодарского края Галины Головченко по созданию общественного движения молодежи в помощь семьям участников СВО. Депутат ГД РФ отметил, что инициатива коллеги своевременна и полезна.

«Я всегда поддерживаю инициативы молодых коллег по партии. Особенно, когда новые и свежие идеи являются своевременными и полезными», — рассказал он в своем телеграм-канале.

Артем Кирьянов высоко оценил идею депутата ЗакСа Краснодарского края Галины Головченко по созданию общественного...

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Депутат заметил, что инициатива закроет ряд важных вопросов, таких как патриотическое воспитание молодого поколения и помощь особо уязвимым категориям граждан. Не для всех выполнение элементарных бытовых задач, таких как поход в магазин или вынос мусора, легко осуществимы.

Речь идет не только о семьях участников СВО, но и о инвалидах, многодетных и пожилых людях. Подростки в благодарность за свою помощь смогут получить преференции в учебных заведениях и набраться полезного опыта.  Инициатива не подразумевает необходимости федеральной или региональной поддержки.

Напомним, Галина Головченко также является создателем и попечителем благотворительного фонда «Поколение».

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