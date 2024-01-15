Депутат ГД РФ Артем Кирьянов поддержал инициативу общественного движения «тимуровцев» Галины Головченко

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Артем Кирьянов высоко оценил идею депутата ЗакСа Краснодарского края Галины Головченко по созданию общественного движения молодежи в помощь семьям участников СВО. Депутат ГД РФ отметил, что инициатива коллеги своевременна и полезна.

«Я всегда поддерживаю инициативы молодых коллег по партии. Особенно, когда новые и свежие идеи являются своевременными и полезными», — рассказал он в своем телеграм-канале.

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Депутат заметил, что инициатива закроет ряд важных вопросов, таких как патриотическое воспитание молодого поколения и помощь особо уязвимым категориям граждан. Не для всех выполнение элементарных бытовых задач, таких как поход в магазин или вынос мусора, легко осуществимы.

Речь идет не только о семьях участников СВО, но и о инвалидах, многодетных и пожилых людях. Подростки в благодарность за свою помощь смогут получить преференции в учебных заведениях и набраться полезного опыта. Инициатива не подразумевает необходимости федеральной или региональной поддержки.

Напомним, Галина Головченко также является создателем и попечителем благотворительного фонда «Поколение».