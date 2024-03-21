Депутат Геращенко оскорбила Венгрию на международном киевском форуме по безопасности

Вадим Москаленко.  
21.03.2024 20:59
  (Мск) , Киев
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Венгрия, Дзен, ЕС, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


В своём евроатлантическом стремлении Украина должна помнить, что диктаторские страны не могут стать членами ЕС и НАТО, исключение – Венгрия, которую все считают изгоем.

Об этом на Киевском форуме безопасности заявила депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В своём евроатлантическом стремлении Украина должна помнить, что диктаторские страны не могут стать членами...

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«Очень бы хотелось, чтобы когда мы сегодня так искренне обсуждаем национальное единство и демократию, мы пользовались одним вокабуляром – есть демократия орбановская. Я не хочу, чтобы мы строили… да, это страна ЕС и НАТО, и мы не хотим строить страну ЕС и НАТО орбановской демократии, мы хотим строить демократию других стран», – вещала Геращенко.

Находящийся по соседству глава комитета Рады по вопросам свободы слова, депутат «Голоса» Ярослав Юрчишин не поверил своим ушам, и, судя по губам, произнёс что-то ёмкое и непечатное, вроде того, что неумная женщина несёт чепуху,

Однако подопечная Порошенко ничуть не смутилась.

«Когда мы говорим о диктатуре – это «слуги народа» закидывают, что диктатура поможет победить в войне, нет. Я хочу, чтобы вокруг этого у нас с вами было единство: диктатуры не становятся членами ЕС и НАТО, или они там становятся изгоями – такими, как орбановская демократия», – продолжила болтать Геращенко.

«Мы не можем портить термины. Нет орбановской демократии, это однозначно», – запротестовал Юрчишин.

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