Депутат: Google и Apple подтвердили попытку вмешательства в российские выборы

24.09.2021 12:23 (Мск), Москва, Олег Кравцов

IT-корпорации Google и Apple удалили приложение «Навальный» из Google Play и App Store, фактически признали сторонников осужденного за мошенничество блогера экстремистами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василиий Пискарев.

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«Накануне голосования коллеги из Совета Федерации потребовали объяснений от руководства Google и Apple, мы тоже неоднократно контактировали с представителями обеих компаний. Как видим, они восприняли сделанные им предупреждения, удалили из своих магазинов приложение, продвигавшее в России деятельность экстремисткой организации», – говорит Пискарев.

Он добавил, что по этому поводу в западных СМИ было много шума о якобы давлении на компании, которые «вне политики».

«Но все-таки, если внимательно посмотреть на ситуацию и отбросить излишние эмоции, то мы увидим, что имело место прямое нарушение российских законов, попытка иностранного вмешательства во внутренние дела нашей страны, и, скажем прямо, поддержка экстремизма. При этом после удаления приложения много говорили о репутационных рисках компаний. Скажите, а открытая пропаганда деятельности экстремистской организации не влечет никаких репутационных рисков? Нет? Удалив приложения из App Store и Google Play, обе компании фактически подтвердили, что попытка вмешательства в российские выборы была», – добавил политик.

По его словам, такого рода нарушения сурово караются в тех же США.

«Но вот в данном конкретном случае цена возможным последствиям могла быть очень высока – грозила потеря многомиллиардного российского рынка, крупнейшего в Европе. И Google, и Apple было принято прагматичное решение – не нарушать законодательство. Недавно принятый закон о «приземлении» должен поспособствовать их работе именно в правовом поле.

Отмечу, что не было в дни выборов и такого массового вброса незаконной рекламы через сервисы медиаплатформ, который мы наблюдали, например, два года назад. Но тому же Google и его дочернему YouTube предстоит еще многое сделать, чтобы выполнить все предписания Роскомнадзора по удалению незаконных публикаций, в том числе и не связанных с выборами», – резюмировал Пискарев.