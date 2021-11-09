Депутат Госдумы Афонин: Зеленскому сегодня война нужнее, чем Саакашвили в 2008

Дестабилизация обстановки на белорусско-польской границе, украинские провокации на Донбассе и манёвры ВМС США в Чёрном море совершенно неслучайно имеют синхронный характер.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Госдумы Юрий Афонин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смею предположить, что ситуация в Белоруссии и напряжение на Украине – это звенья одной цепи. Что происходит: посмотрите, миграционная проблема же возникла не сегодня. И виноваты США и их союзники, которые бомбили и Ливию, и Сирию, и Ирак, и пик миграционной проблемы, 2015 год, миллион почти мигрантов. Ежегодно примерно сто тысяч мигрантов.

Но вот эта разрекламированная точка напряжения, где несколько тысяч, уступает, например, количеству мигрантов, которые через Испанию или Италию пытаются добраться в другие страны.

Посмотрите, сколько ежегодно погибает людей, которые или через Атлантику, или через Средиземное море пытаются покинуть государства, в том числе, нелегально. Почему США или Запад не вводит никаких санкций против Испании?» – задал риторический вопрос депутат.