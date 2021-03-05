Депутат Госдумы Алексей Журавлев напомнил «Сберу» про отсутствие отделений в Крыму

05.03.2021, Москва, Антон Соколов

В ответ на очередную «прикольную» акцию «Сбера», приуроченную к Международному женскому дню, депутат Госдумы, лидер политической партии «РОДИНА» Алексей Журавлев посоветовал банку заняться, наконец-то, делом.

«Сбербанк» радостно сообщил о запуске нового проекта «Во имя женщин». Вся суть проекта сводится к тому, что «Сбер» будет собирать предложения о том, в честь каких выдающихся россиянок стоит называть улицы. Акция стартует 7 марта и будет приурочена к Международному женскому дню. В этот день откроется сайт, на котором можно будет выбрать тех, в честь кого жители бы хотели назвать улицу в своем городе, либо предложить свой вариант. Впоследствии банк будет направлять эти предложения в мэрии городов.

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Депутат Госдумы, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев высказал свое мнение о новом проекте «Сбера», в котором не разделил общей радости банкиров и их пиарщиков:

«Увековечивать женские имена – это, конечно, хорошо. Но разве у Сбербанка нет других важных дел? Например, сберегать и увеличивать сбережения граждан? Или, наконец, начать работать в Крыму? Вместо этого – дерут с россиян втридорога и дурят головы», – передает слова депутата пресс-служба партии «Родина».