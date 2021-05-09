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09.05.2021, Тверь, Антон Соколов
 
День Победы, Дзен, Россия
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Депутат Госдумы Алексей Журавлев возложил цветы у мемориала Победы в Твери

Лидера партии «Родина» Алексея Журавлева сопровождали однопартийцы и юные поисковики.  Депутат Госдумы, лидер партии...

Лидера партии «Родина» Алексея Журавлева сопровождали однопартийцы и юные поисковики. 

Депутат Госдумы, лидер партии «Родина» Алексей Журавлев вместе с членами регионального отделения партии принял участие в торжественном возложении цветов у мемориала Победы в Твери.

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«Победа в Великой Отечественной войне – это народный подвиг, значение которого невозможно переоценить. Нужно сохранять традиции празднования Великой победы и передавать их дальше, следующим поколениям. Это то, о чём нельзя забывать!» – заявил Журавлев, прибывший в праздничный день в Тверь с рабочим визитом.

В торжественном мероприятии вместе с членами партии «Родина» приняли участие члены военно-патриотической организации «Память 6-й роты ВДВ» – юные поисковики региона. Алексей Журавлев отметил, что  эти ребята делают большое дело и несмотря на свой юный возраст, они уже из-за всех сил работают, чтобы сохранить историческую память нашего народа. По мнению политика это говорит о высоких моральных качествах подростков.

Ранее Алексей Журавлев возложил цветы у мемориала Советского солдата в городе Ржев Тверской области.

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