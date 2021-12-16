Депутат Госдумы: Америка – это хищник, поглощающий страны

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Новости Украины

Распуская слухи о якобы предстоящем нападении России на Украину, США пытаются разрушить связи Москвы с Европой, в первую очередь экономические»

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, отвечая на вопрос, откуда растут ноги истерии относительно якобы намерения России захватить Украину.

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«Это результат информационной политики Госдепа США и ЦРУ, которые в одночасье запустили информационную утку, а СМИ и соцсети разогнали волну. Сейчас вот «Восточное партнерство» поднимает эту волну. Цель одна — разрушить связи России с Европой, в первую очередь экономические», – сказал Водолацкий «Известиям». «Америка — это хищник, который поглощает страны для того, чтобы туда пришел американский капитал», – убежден политик.

По его словам, в ответ Москва должна «включать такие же рычаги — на всех информационных ресурсах и в соцсетях рассказывать об этой фейковой политике».