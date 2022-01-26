Депутат Госдумы: Американцы ничем не отличаются от гитлеровцев под Нарвой

Россия фактически находится на пороге новой Отечественной войны: либо она возрождается и освобождает всю свою территорию, либо погибает.

Об этом в интервью крымско-татарской писательнице Диане Кади заявил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зачем американцы разместили свои танки под нашей Нарвой? Они дураки? Они идиоты? Они сошли с ума? Нет. Они ведут себя так, как вели все государства и нации всю тысячелетнюю историю. Это мы сумасшедшие, что допустили это и разрешили…

Они нападают абсолютно логично. Они так делали тысячу лет, и мы так делали до нашей болезни. Это конкуренция наций. Гитлер разместил свои танки под той же Нарвой, зачем? Ровно по той же причине, по которой сейчас разместили американцы. Он что, Гитлер – отличается от них? Ничем. Наполеон под ту же Нарву ломанулся, зачем? По этой же причине.

Это нормальная жизнь на планете Земля. Это борьба. Вы не можете выжить на планете Земля, как и в мире природы, если вы не будете бороться. Как только вы перестали бороться, вы погибли», – рассказал депутат.