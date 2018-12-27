Депутат Госдумы Белик: В Севастополе практически нет местных кадров

27.12.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Проблемы исполнительной власти в Севастополе во многом связаны с тем, что в городском правительстве после воссоединения с Россией практически нет местных кадров.

Об этом в эфире youtube-канала «Форпост» заявил депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нельзя, чтобы в исполнительной власти любого субъекта не было местных кадров. У нас хорошие грамотные профессиональные люди. Наверное, есть профессионалы среди тех, кто к нам приезжает. Но почему севастопольцы не на первом месте? Я Дмитрию Владимировичу (Овсянникову, нынешнему губернатору — ред.), когда он был назначен, сказал с глазу на глаз: вы не повторяйте ошибок предыдущего губернатора, возьмите местных», – сказал Белик.

Он полагает, что в городском правительстве как минимум половину должны составлять местные кадры.

«Севастополь — очень особенный регион, его надо чувствовать. Севастопольцы никогда не будут любить того, кто не любит Севастополь. Это аксиома, это нужно понять. Должны быть в исполнительной власти севастопольцы, в том числе, и на руководящих должностях. Я не знаю, сколько их должно быть. Но если их будет 50%, от этого хуже не будет. Мы такие же россияне», – сказал Белик.

При первом российском губернаторе Севастополе Сергее Меняйло в городском правительстве работало много чиновников из Новороссийска, при втором губернаторе Овсянникове их места заняли специалисты из Удмуртии.

Ранее российский политолог Руслан Осташко заявлял, что многие приезжие чиновники правительства Севастополя воспринимают свою работу в городе как временную, а потому и относятся к своим обязанностям как временщики.

Именно с этим Осташко связывал низкие показатели исполнения ФЦП в Севастополе. «Посмотрите на паспорта членов правительства Севастополя и место регистрации губернатора, и вы увидите, что прописаны они не в этом городе. Скажите, пожалуйста, может ли человек, находясь на главной должности города, понимать, что он здесь временно, и через какое-то время он отсюда свалит подальше?» – заявил Осташко.