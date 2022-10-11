Депутат Госдумы – бежавшим от мобилизации: «Возвращайтесь скорее, всех простим!»

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Гусев выступил с призывом к гражданам мужского пола, бежавшим за границу после объявления частичной мобилизации.

Гусев заявил, что государство «всё поймёт, всех простит» – ведь это «наши русские парни, наши русские мужики».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Одна из горячих тем, которую обсуждают сегодня, это отъезд наших парней за границу после объявления частичной мобилизации. По разным данным уехало около 700 тысяч, в основном в соседние страны.

700 тысяч здоровых, крепких, сильных русских мужчин. Некоторые считают их предателями. Я с этим не согласен. Да, смалодушничали. Да, струсили. Да, поддались панике. Но это не предательство. В такую ситуацию может попасть каждый. Каждый может испытывать страх. Но смелый не тот, кто не трусит, а тот, кто сумел свой страх победить.

Я знаю, они вернутся. Вернутся почти все. Вернутся к своим семьям, своим близким. Потому что очень скоро они поймут, что Победа всегда была, есть и будет наша. Потому что скоро они поймут, что без России жизни нет. И им будет стыдно. А мы, те, кто остался здесь, можем им помочь только одним – простить их и дать им возможность вернуться домой. Они сами все поймут, со всем разберутся.

Мы их ждём дома. Потому что это наши русские парни, наши русские мужики, наши русские люди. Россия все поймет, всех простит и каждого примет. Возвращайтесь скорее домой, блудные сыны России!» – пишет Гусев в своём блоге.