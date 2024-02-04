Депутат Госдумы: Британцы могут передать Украине тактическое ядерное оружие

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Стратегическая ядерная война не страшна, угрозу несёт – тактическая, что является желаемым для Запада сценарием.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Технологии, беспилотники – всё это нужно развивать максимально возможным способом. Но противник имеет возможности финансового характера в 18 раз больше. Если мы выходим на трек гонки вооружений, то у нас отрицательный коэффициент в 18 раз. Да, может, наши люди гениальные, но вряд ли в 18 раз гениальнее. Поэтому сама повестка гонки вооружений, длинной СВО (при том, что надо вкладываться в развитие технологий) сама по себе к победе не приведёт. Эта стратегия не несёт победы, она несёт поражение в конце пути», – сказал Фёдоров.

Поэтому, подчеркнул депутат, пора возвращаться к стратегии ядерного сдерживания, которая запрещена с 1994 года.

«С 1994 года мы лишили себя механизма, который позволял создавать угрозу территории США. Они нам угрозу создают каждый день. Обстреливают Белгород, пытаются обстрелять Москву, а мы в ответ не можем создать угрозу их территории. Это не равноправная система отношений. Ядерное нацеливание – это технология, которая работает с Карибского кризиса. Суть не в ядерной войне, это политическая технология. Суть в том, что в США создаётся большое количество населения, которое опасается быть мишенями, строит бомбоубежища, вместо покупки яхт, самолётов и развлечений, и создаёт политический фон для принятия политического решения, что с Россией надо договариваться. Это метод разговора с США, придуманный ещё, начиная от Берии, Сталина. Никто не собирается ядерно воевать», – объяснил парламентарий.

Более того, по его словам, это единственный метод, способный предотвратить ядерную войну.

«Мы не боимся стратегической ядерной войны, это два государства за неё отвечают. Мы боимся тактической ядерной войны. Это когда тактическое ядерное оружие будет использовано с территории Украины (переданное для этого англичанами, например) по нашей – и в ответ. И вот тут реально запустится сценарий, который нас не устраивает. Это их сценарий. Вот, ядерное нацеливание плюс международное право – победа. А для этого нужны реформы в Москве», – заключил Фёдоров.