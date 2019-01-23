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23.01.2019, Москва,   Галина Шершнева
 
Москва, Политика, Россия
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Депутат Госдумы: Часть российской элиты готова сдать Курилы

Московская полиция разогнала граждан, собравшихся к посольству Японии для встречи с депутатами Госдумы от КПРФ. По мнению депутата Дениса Парфенова, это свидетельствует о том, что часть российской элиты заинтересована в передаче Японии Курильских островов.

Об этом он заявил сегодня в кулуарах Госдумы РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Большую тревогу вызывает тот факт, что патриотично настроенные москвичи вчера были разогнаны полицией на встрече с депутатами рядом с посольством Японии. Это говорит о том, что часть российской элиты явно заинтересована в решении вопроса по Курильским островам в пользу Японии. Такое национальное предательство недопустимо», – сказал Парфенов.

По его мнению, если Россия отдаст Курильские острова, это повлечет за собой цепную реакцию и утрату новых территорий.

«Если вопрос по Курилам будет решен в пользу Японии, то уже завтра немцы потребуют у нас Калининград, а финны потребуют Карелию. Мы должны понимать, что нельзя инициировать эту цепную реакцию. Нужно всеми силами отстаивать нашу территориальную целостность», – сказал Парфенов.

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