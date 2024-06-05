Депутат Госдумы дал исчерпывающий критерий денацификации Украины

Критерием денацификации Украины станет превалирующее число граждан, идентифицирующих себя как русские, а не украинцы.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал депутат Государственной Думы, писатель и политолог Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У денацификации есть один критерий – это не сколько людей отказались от Бандеры, переоделись и так далее, а сколько людей на Украине во время переписи или иначе как-то обозначат себя русскими людьми. Другого критерия нет. И если человек по каким-то причинам продолжает себя называть украинцем, не идентифицирует себя с русскими, с нашим прошлым, настоящим и будущим, если у него на это есть какие-то причины – для меня это подозрительно.

Я приводил пример, что вся Новороссия была заселена курскими, смоленскими, орловскими и прочими крестьянами. Туда переехало 2,5 миллиона человек, это 10% от всего населения России на тот момент. Это было пустое поле, где проживало 150 тысяч человек, из них половина были ногайцы. И сейчас Новороссия – Одесса, Николаев, Херсон, – это потомки курских, орловских, смоленских крестьян. Там Украиной никогда не пахло. И эти люди сейчас стреляют в своих пятеюродных братьев, вот, что страшно», – отметил он.