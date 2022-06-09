Депутат Госдумы договорился об операции для курьера, которого сбил его служебный автомобиль

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Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов рассказал об инциденте, произошедшем вчера на улице Сретенка в Москве, когда его служебный автомобиль сбил человека.

Свое заявление он сделал сегодня в кулуарах парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я ехал на прямой эфир на Первый канал. К сожалению, на пешеходном переходе двигался перевозчик еды на мотовелосипеде, с очень большой скоростью выскочил из-за машин и был сбит водителем моей служебной машины. Водитель сразу же вышел, увидел, что курьер жив, но у него явно что-то с ногой. Я сказал немедленно вызвать «скорую» и ГИБДД. Я не выходил из машины, в том числе для того, чтобы сотрудники ГИБДД абсолютно объективно провели все необходимые замеры, чтоб не мешать своим авторитетом», – рассказал Миронов.

Вчера в сети появилась видеозапись, на которой видно, что Genesis, который числится за Госдумой, со спецсигналами объезжает пробку по встречной полосе. Курьер на электроскутере движется параллельно с другой стороны череды машин. В момент, когда скутер, не снижая скорости сворачивает на пешеходный переход, машина сбивает его. На другой видеозаписи видно, как водитель Миронова выходит из машины и направляется к пострадавшему.

Курьер получил перелом ноги. По словам Миронова, он уже посетил его в больнице.

«Варианта лечения два. Либо месяц в гипсе, либо завтра-послезавтра можно провести высокотехнологическую операцию. И буквально через несколько дней он уже на костылях, потом… Я договорился, что будет проведена эта операция. Желаю скорейшего выздоровления», – сказал Миронов.

По горячим следам происшествия либералы поспешали обвинить депутат Госдумы.

«Как у вас наглости хватает? Ваш говновоз с мигалкой вылез на встречку, потому что вам в пробке стоять не хотелось. А курьер был на пешеходном переходе. Отвращение вызывают ваши сальные чиновничьи рожи, которые ведут себя в нашей стране, как хозяева жизни», – написал в своем ТГ-канале Илья Яшин.

Зампред московского регионального отделения партии «Яблоко» Кирилл Гончаров назвал Миронова «трусливым жуком».

«Сбить человека, скрутить номера, сказать, что не видел. Справедливая Россия. За правду. А на самом деле – трусливый жук», – заявил Гончаров.

Миронов назвал эти заявления «инсинуациями». Некоторые комментаторы отмечают, что сам курьер нарушил правила.

«Безотносительно Миронова. Курьер должен был спешиться и на ногах переходить улицу по пешеходному переходу. А он ехал. Виноват он. Вылечить и отправить на родину. Они реально заколебали, и ГИБДД закрывает глаза на их нарушения», – написал политолог Марат Баширов.